Lo sfregio di Montanari al Cav potrebbe costare caro | cosa rischia il rettore

(Di martedì 13 giugno 2023) Ildell'Università per stranieri di Siena si è rifiutato di esporre le bandiere a mezz'asta violando il lutto nazionale. "La Procura può procedere anche in assenza di denuncia", spiega il penalista Pier Paolo Rivello

Matteo Renzi, il quale poi critica anche Tomaso Montanari per la scelta di non esporre le bandiere ... "In questo, e in moltissimo altro, Berlusconi è stato il contrario esatto di uno statista, anzi il rovesciamento grottesco del progetto della Costituzione"

Tomaso Montanari, sfregio clamoroso a Berlusconi: "Niente bandiere a mezz'asta" Il Tempo

