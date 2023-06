“Lo hanno fatto per Silvio” Morte Berlusconi | la decisione di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

(Di martedì 13 giugno 2023) Anche nella giornata del 13 giugno la programmazione Mediaset è completamente stravolta per omaggiare, morto a 86 anni dopo aver combattuto strenuamente contro la leucemia. E quando è iniziata la puntata di Mattino Cinque con, tutti si sono subito accorti dellapresa dai due conduttori. Le immagini stanno già facendo il giro del web ecommosso tutti i telespettatori. Proprio nella mattinata del 12 giugno, i primi ad annunciare il decesso dierano stati proprio, presi ovviamente alla sprovvista. Non erano riusciti a dire ...

Questo perché i vari costi sono divisi nei bilanci di più ministeri , oltre alche anche nei vari dicasteri le voci di spesa comprendono anche esborsi che nonnulla a vedere con l'...Funerali di Stato nel Duomo di Milano - La notizia della morte hail giro del mondo e ...a Cologno Monzese si alternano le scritte 'Grazie Silvio' e 'Ciao papà' e i tifosi di Milan e Monza...Però a Torinochiarito che sono gradite solo offerte economiche che si avvicinino il più ... ammettendo che 'abbiamo giàdue acquisti ma il nostro budget prevede di poter spendere 100 ...

Gomez: “Attacchi a ilFattoQuotidiano.it per il nostro titolo su Berlusconi I giornali stranieri più… Il Fatto Quotidiano

L’intervista all’Oro di Mosca: «Non c’era ricerca scientifica, saltavi e basta, non potevi parlare del ciclo. Il mio mal di schiena di oggi dipende da allora» ...La C8.R #33 di Keating/Catsburg/Varrone trionfa in Classe LMGTE AM al termine di una gara incredibile che li ha visti combattere contro problemi tecnici, meteo pazzo, malanni fisici, strategie stravol ...