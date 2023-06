LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Luke Lamperti batte Bruttomesso allo sprint

(Di martedì 13 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA 16.02 A chiudere la top 10 sono Gianluca Pollefliet (Lotto-Dstny), Noah Hobbs (Groupama-FDJ), Davide Persico (Colpack-Ballan), Robert Donaldson (Trinity Racing), Alessio Portello (Q36..5), Alessio Menghini (Team Interregionale) e Davide De Pretto (Zalf Euromobil Desirée Fior). 16.00 Confermato Alec Segaert come maglia rosa anche al termine della terza. 15.56 Visto l’arrivo, Alec Segaert dovrebbe aver conservato la maglia di leader della generale. 15.52 Vittoria per pochi centimetri su Alberto, bruciato all’ultimo il velocista del CT Friuli. Terzo Tim Torn Teutenberg (Leopard ...

...Things in cui Will piange per il suo allontanamento dall'amico Mike (usata per prendere inla ... sulle pareti si vedono i poster di diversi programmi, comenon è la Drusio , Primate e Primate ...Non poteva mancare unsul lungomare napoletano per ammirare il suggestivo panorama del mare che bagna Castel dell'Ovo. La modella e il suo Alessandro convoleranno a nozze in un'altra splendida ...Siamo tutti entusiasti di tornare a suonare ine ogni volta cerchiamo di fare il nostro ... Sembra che avete lavorato su questo disco con spirito di immediatezza, ispirandovi alla dimensione, ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale esplosivo a Cherasco, ci prova Busatto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA 15.25 Ormai le squadre dei velocisti hanno preso il sopravvento nel riprendere la fuga, e il margine ...La frazione di oggi, con arrivo a Magenta, rappresenta la prima chance per i velocisti puri. Il live della corsa sarà disponibile sull’account Twitter del Giro d’Italia. Differita su RaiPlay e Gazzett ...