LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Leijnse in fuga sa solo | quartetto ad inseguire alle spalle

(Di martedì 13 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA 13.36 Aumenta intanto il margine dei cinque in, che tocca i 5’30”. 13.32 Immagini dalla partenza dal profilo Twitter della corsa: STAGE 3 IS UNDERWAY! — COMINCIA LA3!#Gen pic.twitter.com/KytmtgWOVQ —d’Italia (@ditalia) June 13,13.28 Si compatta il gruppetto. Sono dunque in cinque indopo 30 chilometri percorsi, plotone principale che viaggia con un ritardo di 3’30”. 13.25 I quattro non sono troppo lontani dall’olandese. In breve potrebbe dunque formarsi un quintetto in ...

Non poteva mancare unsul lungomare napoletano per ammirare il suggestivo panorama del mare che bagna Castel dell'Ovo. La modella e il suo Alessandro convoleranno a nozze in un'altra splendida ...Siamo tutti entusiasti di tornare a suonare ine ogni volta cerchiamo di fare il nostro ... Sembra che avete lavorato su questo disco con spirito di immediatezza, ispirandovi alla dimensione, ...Un giorno sono su che attacco, la scala si muove, mie vedo i miei due amici del liceo che ...FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Silvio Berlusconi in 18 frasi ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: possibile arrivo in volata OA Sport

Guendalina Tavassi prende in giro il fidanzato su Instagram chiamandolo in un modo curioso: ecco qual è l'appellativo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro Next Gen 2023, la Priocca-Magenta di 141 chilometri. Dopo l'arrivo tumultuoso di i ...