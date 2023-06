LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | la Lotto-Dstny inizia a lavorare per riprendere la fuga

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA 14.55 Il vantaggio di Giovanni Gazzola (GS Sissio), Matteo Regnanti (Hopplà-Petroli Firenze), Riccardo Perani (Team Interregionale), Maurizio Cetto (UC Trevigiani-Energiapura Marchiol), Enzo Leijnse (Devo Team DSM) continua a scendere, è ora di 4’55”. 14.51 Chiuse le prime due ore di corsa, 45,5 km/h la media oraria. 14.47 Mancano ora meno di 50 chilometri al traguardo. 14.43 La, nel mentre, continua a dare tutto il possibile: Head down and pedal. Nothing else to do for the fugitives. — Testa bassa e pedalare. Non c’è nient’altro che possano fare i fuggitivi#Gen pic.twitter.com/qR70hoN9K0 — ...