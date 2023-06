LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo allo sprint per la corsa rosa

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella terzadelGen, la Priocca-Magenta di 141 chilometri. Dopo l’tumultuoso di ieri, con lo strappo di Cherasco che ha premiato Gil Gelders (Soudal – Quick-Step Devo Team), vedràprotagoniste le ruote veloci per la prima opportunità a loro dedicata. Una frazione quasi completamente pianeggiante quella di, che vede l’unico GPM di giornata ben lontano dal traguardo: la salita di Lu dura 1700 metri ed è al 6,5% di pendenza media. Nulla di troppo trascendentale per il gruppo, che supererà questo dentello in maniera agevole. Poi è tutta pianura, con lo...