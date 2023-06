LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | superato il Col des Mosses | ripresi gli attaccanti

(Di martedì 13 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELNEXT GEN 16.36 Discesa che non viene affrontata ad altissima velocità: la strada è bagnata. 16.34 Prima della salita conclusiva ci sarà il traguardo intermedio di Ollon. 16.32 Questa la classifica aggiornata dei GPM: 1 – ZUKOWSKY Nickolas 17 8 2 new CALMEJANE Lilian 12 12 3 new KAMP Alexander 6 6 4 ?2 SCHÄR Michael 4 – 5 new OURSELIN Paul 4 4 16.30 Manca pochissimo al ricongiungimento con i fug.gitivi 16.28 Plotone che allo scollinamento accusava 23 secondi dai battistrada. 16.26 Calmejane prende i punti del GPM e adesso i corridori si lanciano in discesa. 16.24 Gruppo ora a meno di 30 secondi, mentre Calmejane scatta per passare per primo al GPM. 16.22 Tratto in cui la strada ...

LIVE Giro di Svizzera 2023, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita, sarà Evenepoel-Ayuso OA Sport

