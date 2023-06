LIVE Giro di Svizzera 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo in rimonta sui quattro battistrada | 40 km al traguardo

(Di martedì 13 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELNEXT GEN 16.15 Corridori che sono adesso sulla salita del Col des Mosses: adesso piove sulla corsa. 16.13 40 chilometri al termine di questa terza. 16.11 1 KAMP Alexander 3” 2 OURSELIN Paul 2” 3 CALMEJANE Lilian 1” 16.10 Questi i due passaggi: 1 CALMEJANE Lilian 3” 2 ZUKOWSKY Nickolas 2” 3 KAMP Alexander 1” 16.08 Abbuoni che vanno tutti appannaggio dei fuggitivi. 16.06 Oltre alvolante, ci sarà il “chilometro d’oro” e saranno messi in palio secondi di abbuono. 16.03che si è portato a 1’15” da Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling), Lilian Calmejane (Intermarché – Circus – Wanty), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale esplosivo a Cherasco, ci prova Busatto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA 16.05 Si chiude qui la DIRETTA LIVE del Giro Next Gen 2023, appuntamento a domani: c'è l'arrivo in sa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA 15.25 Ormai le squadre dei velocisti hanno preso il sopravvento nel riprendere la fuga, e il margine ...