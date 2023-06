L' Italia è il Paese che amo Da qui parte il sogno liberale

Berlusconi con il suo discorso "l'è ilche amo" della discesa in campo, ribaltò questo paradigma: gli italiani erano fatti e finiti, semmai era il sistemache andava cambiato , ...... Wwf e Legambiente) e quella stabilita dall'industria: "Siamo forse l'unicoal mondo in cui c'... perché questi settori verrebbero occupati da altri e non dall'", sottolinea Giuseppe Onufrio,...... e bandiere a mezz'asta a partire da ieri in tutti gli uffici pubblici del, oltre che nelle ... In Forzaora si teme il liberi tutti , ovvero che il partito - lasciato senza guida - si avvii ...

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. "È con immenso dolore che abbiamo appreso la triste notizia della morte di Silvi ...La ministra Bernini (FI): "Semplicemente grazie, per tutto. Buon viaggio". Il viceministro Bignami (Fd’I): "Ha cambiato la storia d’Italia". Yassine Lafram (Ucoii): "Ci sono addii che pesano come mont ...