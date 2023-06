L' Italia adesso gioca con una maglia molto simile a quella del 1910

Leggi su gqitalia

(Di martedì 13 giugno 2023) La Nazionalena si appresta ad affrontare le finali di Nations League nei Paesi Bassi. Dopo la delusione della non qualificazioni agli scorsi Mondiali in Qatar, la squadra di Roberto Mancini riparte con nuove convocazioni. Ma non è l'unica novità in questo nuovo ciclo per gli Azzurri: da gennaio adidas ha sostituito Puma come sponsor tecnico, che da quasi 20 anni accompagnava le divise della Nazionale. E, oltre alle due divise già viste quest'anno, ha presentato la primaspeciale dedicata all'. La nuovadella Nazionalena 125 anniversario La nuovadella Nazionalena courtesy of adidasUna storia che viene da lontano La divisa bianca è ispirata adegli esordi della Nazionale nel...