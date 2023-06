(Di martedì 13 giugno 2023)Island, l'galleggiante di 1759 metri quadri nata dall'idea dell'ex velista olimpico Marc Audineau, non getterà l'ancora a largo del comune di Mandelieu - La Napoule in...

Canua Island, l'galleggiante di 1759 metri quadri nata dall'idea dell'ex velista olimpico Marc Audineau, non getterà l'ancora a largo del comune di Mandelieu - La Napoule in Costa Azzurra. A ...Il circuito di Montreal, sede del GP Canada Il Circuito di Montréal sorge sull'Île Notre - Dame, un'costruita in soli dieci mesi in occasione di Expo 67, sfruttando circa 15 milioni ......parco che si estendeva alle pendici del Monte Grifone e si caratterizzava per la presenza di un grande bacinoalimentato dalla sorgente della Favara. Al centro del lago emergeva un'...

L'isola artificiale di Canua non approderà in Costa Azzurra - Europa Agenzia ANSA

Canua Island, l'isola artificiale galleggiante di 1759 metri quadri nata dall'idea dell'ex velista olimpico Marc Audineau, non getterà l'ancora a largo del comune di Mandelieu-La Napoule in Costa Azzu ...PALERMO – Al via il recupero e la valorizzazione del parco del complesso monumentale di “Maredolce la Favara”, situato nel quartiere di Brancaccio di Palermo, e già acquisito al demanio regionale. L’i ...