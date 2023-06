L' ira dei figli di Berlinguer | giù le mani da papà | schiaffi tra compagni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) I quattrodi Enrico- ma è senz'altro Bianca a guidare la schiera, causa l'ordine alfabetico, l'età e la fama - hanno inviato una lettera a Repubblica il cui contenuto dolente e amareggiato è la protesta contro l'uso pubblicitario da parte della nuova Unità, diretta da Piero Sansonetti, della effigie del loro padre. Si tratta di una famosa fotografia dove il segretario del Partito comunista italiano squaderna sorridente - in mezzo alla folla oceanicamente in piazza il 24 marzo 1984 contro il taglio della scala mobile voluto da Bettino Craxi - il quotidiano fondato da Antonio Gramsci, e mostra la prima pagina marcata da questo titolo: «ECCOCI». Osservazione personale: l'immagine è di proprietà dell'Unità, e ha per soggetto l'Unità. Il neo-direttore, dopo averci lavorato una vita, restando incredibilmente comunista, ha il pieno diritto ...