L’intervista al regista di Plastic Horizons | Andrea Sproviero Andersson

Leggi su influencertoday

(Di martedì 13 giugno 2023) Youtube si è trasformato nel corso del tempo in un vero e proprio santuario per creativi di tutte le generazioni. Liberato dagli oneri delle produzioni tradizionali, questa piattaforma di proprietà di Google ha fornito un terreno fertile per una vasta gamma di progetti espressivi. Oltre ad essere noto come un serbatoio di tutorial e video di adorabili gattini, Youtube ha ormai superato il suo ruolo di mero contenitore e si è trasformato in un circuito di intrattenimento multiforme. Negli ultimi anni, alcune produzioni hanno raggiunto standard di professionalità che in passato erano riservati solo all’ambito televisivo. Tra queste emergono progetti di grande rilievo, come “”, un canale che si distingue per la sua straordinaria qualità tecnica e la ricchezza dei contenuti, offrendo un tuffo nostalgico negli anni ’80 e ’90.Nato come ...