L’intelligenza artificiale che produce recensioni false e fake news | come difenderci

Leggi su fmag

(Di martedì 13 giugno 2023) In attesa dell’importante voto delle prossime ore in Europa che stabilirà buona parte del futuro (e dei tempi di crescita) delle IA per il nostro Continente, il dibattito continua ad animare la società. In un futuro distopico in cuinovelli X-Man gli algoritmi di IA si divideranno in buoni e cattivi, tra i secomdo sicuramente possiamo annoverare quelli che aiutano a produrre. In realtà, anche strumenti già conosciuti e potenzialmente neutrali in questa battaglia tra forze del male (leggesi ChatGPT) rischiano di essere un grande potere da cui – per mantenerci nell’universo Marvel – derivano grandi responsabilità. E che nelle mani sbagliate può essere dannosissimo. Madifendersi in assenza di quel tanto agognato e tanto sognato ripulisti di ...