“Li vendono su internet” Berlusconi | la scoperta choc il giorno dopo la morte | “Prezzi clamorosi”

(Di martedì 13 giugno 2023) Davvero clamoroso quanto succede suladi Silvio. Il sito Fanpage si è accorto di una vendita, iniziata nelle ore successive alla scomparsa del leader di Forza Italia e del quattro volte ex presidente del Consiglio. E ormai è praticamente partita la caccia per assicurarsi qualcosa di storico. Ma a fare rumore sono soprattutto i costi per accaparrarsi questi cimeli. Ce ne sono davvero tanti e aesorbitanti. Intanto, prima di dirvi cosa stanno per comprare i suoi fanladi Silvio, nella mattinata del 13 giugno c’è stata grande commozione da parte del pubblico di Canale 5 perché Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno deciso di indossare dei vestiti neri. Sono quindi apparsi con outfit ...

... per poi toccare il picco a 30 miliardi a inizio 2000, con l'avvento di. Da allora però è ... oppure tutti e cinqueal miglior offerente. Lo status quo può solo prolungare il declino. ...... per poi toccare il picco a 30 miliardi a inizio 2000, con l'avvento di. Da allora però è ... oppure tutti e cinqueal miglior offerente. Lo status quo può solo prolungare il declino. ......cercare sunon ce l'hanno e soprattutto quando vivono in una grande città preferiscono cercare qualcosa nei vari negozi e in effetti in una grande città ci sono tantissimi negozi che...