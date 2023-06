“L’ho sentita io” Helena Prestes | frase choc suNikita Pelizon Pamela vomita tutto all’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 giugno 2023) Nuovo scontro tra Andrea Lo Cicero eCamassa contro. Siamo quasi arrivati alla fine dell’Isola dei2023 e i rapporti tra i naufraghi e la modella brasiliana non sono dei migliori. In questi giorni Marco Mazzoli ha provato a mediare tra la naufraga e il resto del gruppo, attirandosi le critiche di Cristina Scuccia e Gian Maria Sainato di star complottando per aggiudicarsi il favore del pubblico ma le cose non sono cambiate. Luca Vetrone, Gian Maria Sainato,Camassa e Andrea Lo Cicero hanno chiacchierato e hanno fatto insinuazioni sull’atteggiamento diCamassa e Andrea Lo Cicero hanno riportato agli altri concorrenti che, in hotel, prima dell’inizio del programma, la modella brasiliana ha ...