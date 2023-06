Letture | lavoro e preghiere | così Papa Francesco trascorre il ricovero al Policlinico Gemelli

(Di martedì 13 giugno 2023) Città del Vaticano –e riposo.stando questi giorni dialdi Roma, dove mercoledì scorso è stato operato all’intestino. E a una settimana dall’intervento, dal bollettino medico continua a trapelare ottimismo sulle condizioni di salute del Pontefice: “Il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. I controlli ematochimici a cui è stato sottoposto risultano regolari; sta continuando la fisioterapia respiratoria”. Nel bollettino, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede, si racconta anche come il Pontefice ha trascorso questa giornata: “La mattina è stata dedicata alle attività lavorative alternate alla lettura di testi. Prima di ...

Sabato 17 giugno 2023 sarà una giornata ricca di eventi culturali a San Vittore Olona con leal mattino e nel pomeriggio il Festival della musica. Festa della musica e libri a San ...di ...... e lo strumento dell'alternanza scuola -al quale hanno aderito studentesse e studenti dell' ... Ulteriori attività di apprendimento per l'infanzia, attraversoguidate e disegno. A ...... luogo peraltro che ha visto per tutto l'inverno una condivisione all'insegna dela maglia in nome di obiettivi nobili e preziosi, accompagnato anche daad alta voce e riflessioni. Un ...

Letture, lavoro e preghiere: così Papa Francesco trascorre il ricovero ... Il Faro online

Il lavoro minorile è ben tre volte più diffuso nell'agricoltura e nella pesca rispetto ad altri lavori più tipici delle aree urbane.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...