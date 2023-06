Let’s Move | CIO lancia la campagna sull’importanza dell’attività fisica

(Di martedì 13 giugno 2023) Guidata da atleti olimpici e creata in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),inizierà il 23 giugno in occasione dell’Olympic Day LOSANNA – Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha oggi annunciato una nuova iniziativa globale per promuovere l’importanza di fare movimento ogni giorno. Ideata in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’iniziativacoinvolgerà diversi atleti olimpici e prenderà il via il 23 giugno, in occasione della Giornata Olimpica, con un invito a ritagliarsi del tempo ogni giorno per un po’ di sano movimento. Il mondo va sempre più veloce, ma i suoi abitanti si muovono sempre di meno. Secondo uno studio, un adulto su quattro e più dell’80% dei giovani non svolgono l’attivitàminima consigliata per ...

