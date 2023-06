L' eterna Italia che ha paura d' ogni novità | tv a colori compresa

... in qualità di ex primo ministro italiano, ha plasmato il panorama politico dell'e dell'... 'Sua Santità', recita il telegramma, 'invoca dal Signore la paceper lui e la consolazione del ...... giusto per pescare due nomi dal mazzo, che hanno ricordato il leader di Forzacon parole toccanti, con parole che non hanno voluto indulgere all'battaglia politica o mediatica. Eppure, ......ex comunista di andare al potere nel 1994 e anche per l'instaurazione del bipolarismo in". ...la santa messa per lui perché il signore nella sua misericordia lo accolga nella suapienezza ...

L’idea che il nuovo sia solo fonte di terrore, che il progresso sia un’insidia, che restare fermi è sempre meglio che provarci, che bisogna bloccare tutto ...Per chi ha lavorato con lui il Cavaliere aveva acquisito la statura dello statista, attento alla pace. Un "punto di riferimento costante che ha lasciato un esempio di equilibrio e saggezza da coltivar ...