L’eredità ambientale di Berlusconi | tra dipendenza dal gas russo e impegni Ue sabotati

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) Come spesso capita al conservatorismo senile italiano, in tarda età e con la marginalizzazione politicaaveva scoperto l’animalismo. C’è stato un momento in cui andava lanciando il nuovo soggetto politico pet friendly di Michela Vittoria Brambilla, la Greta Thunberg dei liberali italiani, come una potenziale rifondazione in stile discesa in campo 1994, con una prospettiva da venti per cento. All’inizio di quella parabola si era affidato al calcio (chiamare «Forza Italia» giusto prima dei mondiali), trent’anni dopo gli sembrava di poter fare la stessa cosa con i canetti. Un po’ il capo di Forza Italia lo diceva per la sua natura di people pleaser di massa, un po’ anche perché c’era qualcosa di genuino nel suo adottare cani, salvare agnelli prima di Pasqua, baciare le capre e tutto quel tipo di proiezioni sentimentali su cui abbiamo visto alcune delle foto ...