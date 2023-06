L’era digitale di Silvio Berlusconi

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 giugno 2023) La scrivania come feticcio, i simboli italiani come complemento. La comunicazione diè sempre stata orizzontale. Nel senso che ha tracciato una linea dal 1994 – e prima ancora con l’impero delle televisioni private, ma senza la politica o come preparazione alla politica, alla discesa in campo – e l’ha portata avanti fino al 2023, a pochi giorni prima della sua morte nel letto dell’ospedale San Raffaele di Milano (tra le altre cose, scenario di una delle ultime performance in video del Cavaliere, con un videomessaggio registrato dalle corsie dell’ospedale milanese in preparazione alle elezioni amministrative). Il messaggio, si diceva, è rimasto lo stesso. Le forme con cui questo stesso messaggio è stato veicolato sono cambiate nel corso del tempo.era l’analogico per eccellenza. Che conosceva i codici della ...