L’emozione di perdersi a guardare

(Di martedì 13 giugno 2023) Di Vincenzo Calafiore 13 Giugno 2023 Udine Vorrei citare Fernando Pessoa: non so dove ci porterà il domani ! Questa frase sembra scritta per me e descrive bene il mio atteggiamento ricorrente: perdermi a, immaginare, inseguire visioni fuori dalla realtà; là fuori c’è un mondo che vive, si rinnova, pur rimanendo in una partecipe ed emozionata insistenza dello sguardo. Il quale non è soltanto percezione, ma anche proiezione della propria sensibilità, del “ retroterra” culturale, del discernimento critico della curiosità intellettuale, attraverso la mediazione della lettura, in cui si condensa la magia dell’immaginazione, un po’ come impressionare la pellicola in un incontro unico ed irripetibile tra ciò che dietro i nostri occhi e ciò che vi si pone davanti, tra un sentire interiore ed una sollecitazione esterna. Sollecitazione che nel corso di una vita ...