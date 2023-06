L’editto di Costantino | un esempio di libertà religiosa ante litteram

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 giugno 2023) Ci troviamo nel lontano 313 d.C in un impero romano diviso in due: Oriente ed Occidente. La civiltà romana è nota nella storia di tutti i tempi, per i vari esempi di civiltà e di avanguardia culturale e legislativa. Uno di questi è senz’altrodi. Chiamato anche editto di Milano, perché venne discusso nella Mediolanum, l‘antica Milano appunto. I due firmatari, furono i due Augusti:per l’impero d’Occidente e Licinio per quello d’Oriente. Le premesse dell‘editto di, partono dalle sanguinose e cruente persecuzioni religiose. Da anni ormai, i cristiani soprattuto, erano perseguiti per legge. A loro erano confiscati tutti i beni materiali e revocati i diritti dello status al quale appartenevano. Una condizione incivile, per la cultura romana. Tanto che già nel 311 d.C, con ...