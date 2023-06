(Di martedì 13 giugno 2023) Adrenalina tracimante sull'asfalto tra ghiaia e leggenda. Sospesi in bilico dentro un'impresa incredibile, di quelle che fanno riscrivere la sto - ria. E ci rimangono per sempre. Gli interminabili ...

Siamo orgogliosi di avere portato l'Italia sul gradino più altopodio della 24 Ore di Le Mans, celebrando nel modo migliore il centenario della gara più importante al mondo nella categoria. La ...Il Riformista di Matteo Renzi titola 'Come te non c'è nessuno', mentre il Messaggero parla'Sogno Italiano', con unscritto da Francesco Gaetano Caltagirone. 'Silvio d'Italia, fine di ...Quella stessa sera e giunta alla 3° edizione vi sarà il premio "VincenzinoVecchio" istituito dalla Gazzetta Rossazzurra con il suo direttoreVincenzo Anicito che per l'occasione ...

L’editoriale del Direttore: Ferrari, orgoglio italiano Autosprint.it

Doveva essere una festa, una trasferta da vivere all'insegna del divertimento in un contesto a lui particolarmente caro ed invece il fine settimana di Massimo M ...Adrenalina tracimante sull’asfalto tra ghiaia e leggenda. Sospesi in bilico dentro un’impresa incredibile, di quelle che fanno riscrivere la sto- ria. E ci rimangono per sempre. Gli interminabili ulti ...