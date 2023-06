Lecco | che impresa | manca un ultimo passettino per la Serie B

(Di martedì 13 giugno 2023) Il lago di Como, placido e fermo, specchia nelle sue acque una storia sportiva che fin qui ha assunto le fattezze di una cavalcata che potrebbe essere ricordata per tanti anni da quelle parti. I laghi italiani che, magicamente, vanno alla conquista progressiva di unaB che diventa sempre più lacustre: il Como ha colto la salvezza, la FeralpiSalò (sul Garda) ha vinto il Girone A della Lega Pro accedendo al prossimo anno cadetto e, adesso, ilCalcio che sogna il salto di categoria dalle sponde di “Quel ramo del lago di Como”. I lecchesi hanno vinto ai calci di rigore contro il Cesena, in trasferta, staccando il pass per la finale dei playoff diC: un’degna di nota, vista la sconfitta patita all’andata. L’ostacolo sulla strada cadetta, chedal 1972 ...

Ma non basta perché da una visura catastale aggiornata si scoprel'ex capo del governo detiene poi direttamente sette appartamenti a Milano, otto immobili nella provincia di(con tre ...Dopo una pausa nei giardini della villa Cimbrone, un po' di shopping nelle vie della ceramica Ravellese e un buon caffè in piazza, siamo ripartiti alla volta di Maiori, percorrendo,, attraverso ...Foggia -è la finale playoff Serie Csi giocherà oggi, martedì 13 giugno 2023 per il match d' andata . Allo Zaccheria la formazione di Delio Rossi e quella di Luciano Foschi si daranno battaglia a ...

Foggia Lecco, sold out lo Zaccheria: più di 11 mila spettatori per l ... La Casa di C

Ha perso il controllo del suo camion, che si è schiantato uccidendolo sul colpo. È morto così ieri mattina, lunedì 12 giugno, il farese Gianbattista Casazza. Sessantasette anni, autotrasportatore per ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...