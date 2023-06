(Di martedì 13 giugno 2023) Il presidente del, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo percorso un ciclo di tre anni in cui abbiamo...

... guidate dalla coppia composta da Inter e Milan che partirà qualche passo piùdella Juventus ...ed Hellas Verona , assieme alle neopromosse Cagliari , Frosinone e Genoa , daranno vita ad ...Corvino ha un ottimo rapporto con Baroni: se le idee coincideranno si va'. PARCO GIOCATORI - 'Ilnon ha bisogno di vendere i suoi pezzi pregiati: se qualcuno vorrà andare via sarà ...Conferenza stampa per il presidente delSaverio Sticchi Damiani che ha parlato del club, della programmazione per la prossima stagione (e quelle future) ma anche della decisione di andarecon Corvino in un ciclo triennale. ...

Lecce, avanti con Corvino a capo del mercato Calciomercato.com

Le strade tra il Lecce e il responsabile dall'area tecnica Pantaleo Corvino non si separano, anzi il rapporto tra le parti si rinnova per un triennio. (ANSA) ..."La prima chiacchierata che farà Corvino sarà con Baroni. Il mister in questi due anni ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo lavorato ...