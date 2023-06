Commenta per primo Rafael, attaccante del Milan e della nazionale portoghese, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro ...AL MILAN - 'La decisione era già stata presa, ho detto ai ...No del Milan al Chelsea - Segnale di forza dunque della società rossonera, che ha le idee chiare sul trattenere i suoi uomini migliori, come dimostrato dal frescodi Leão e da quello, meno ...E che ha scatenato diverse reazioni, anche da parte dei giocatori della rosa rossonera: Maignan, Theo Hernandez e, fresco dicontrattuale fino al 2028 anche grazie alla mediazione e all'...

Leao: “Rinnovo con il Milan Decisione presa prima di firmare” Pianeta Milan

Queste le parole di Rafael Leao durante il ritiro con il Portogallo durante la conferenza stampa odierna. Ora la Nazionale e poi ferie: "È stata una stagione molto faticosa, con ...Rafael Leao ha parlato del recente rinnovo di contratto con il Milan: "Ho detto ai dirigenti che era quello che volevo. Quando sono arrivato al Milan ...