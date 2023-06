Leao | “Non penso alla titolarità o alla panchina | cerco sempre di migliorare”

La stagione diè ancora finita. C'è tempo per un altro paio di partite con la nazionale e per una nuova dichiarazione d'amore nei confronti del Milan, con cui ha appena rinnovato fino al 2028. "ho mai ...Rafael, in ritiro col Portogallo, ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di contratto effettuato ... La società mi ha sempre sostenuto in maniera incredibile,ho pensato a nessun altro ...Commenta per primo Rafael, attaccante del Milan e della nazionale portoghese, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro ... BENE AL MILAN,ALTRETTANTO COL PORTOGALLO - 'c'è motivo. Quando ...

Milan, Leao: "Non ho mai pensato di andarmene. Voglio fare la storia di questo club" TUTTO mercato WEB

Leao il futuro al Milan, l'attaccante in conferenza stampa rivela: "Avevo già deciso prima ancora di firmare il contratto" ...Dopo lunghi mesi di tira e molla, la telenovela Leao-Milan si è conclusa con il lieto fine. La storia con Diavolo è destinata a proseguire fino al 2028. Dopo lunghi mesi di tira e molla, la telenovela ...