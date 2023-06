Leao | «Non ho mai pensato di lasciare il Milan | qui voglio fare la storia»

(Di martedì 13 giugno 2023) L’attaccante del, Rafa, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale portoghese.ha parlato del rinnovo con il, ufficializzato qualche giorno fa: «La decisione era già stata presa prima di firmare il contratto, ho detto ai dirigenti che era quello che volevo. Quando sono arrivato alla società mi ha sostenuto in maniera incredibile, non hoa nessun altro club o ad andarmene,laal». Sulla finale di Champions mancata: «Quando sono sceso negli spogliatoi stavo parlando con Ruben Dias della partita e poi è arrivato Bernardo Silva. È stato un peccato non essere arrivato in finale ma ero felice per loro. Entrambi mi aiutano molto». Sul suo impiego ...

...esserci stato io con la mia squadra a contendergli la finale. Conquistare la Champions è un sogno per ogni calciatore e io sono molto felice per i miei compagni di nazionale', ha conclusoMesse da parte le fatiche per il campionato e per le coppe, Rafalsi cuce nuovamente addosso la casacca della nazionale portoghese, pronto a dare man forte in ... "ho mai pensato di andare via, ...ha glissato l'argomento: 'è di mia competenza. C'è già chi se ne occupa'.

Milan, Leao: "Non ho mai pensato di andarmene. Voglio fare la storia di questo club" TUTTO mercato WEB

Rafael Leao, attaccante e nuovo numero 10 del Milan, si è così espresso in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo sul suo momento: Top del Milan, ma non titolare in ...ROMA - Rafael Leao, fresco di rinnovo con il Milan, manda un messaggio d'amore al club rossonero direttamente dal ritiro della nazionale portoghese: "La decisione di rinnovare l'avevo presa da tempo e ...