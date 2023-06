' Leader per forza Storie di leadership che attraversano i deserti' | incontro Icch

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - L'International Corporate Communication Hub ha presentato ieri il nuovo libro 'perdiship che' di Antonio Funiciello edito da Rizzoli a Palazzo Wedekind a Roma. In seguito ai saluti di indirizzo a cura del segretario generale diPierangelo Fabiano, sono intervenuti, oltre l'autore: Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario di Stato per l'Attuazione del programma di Governo, e Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore. L', che nasce dall'analisi sul temaship di Antonio Funiciello, è stata occasione di un autorevole dibattito tra figure di primo piano con alle spalle anni di esperienza istituzionale e manageriale, che hanno ...

Se Berlusconi è stato un, egiunta carismatico, nasce la grande complessità della sua successione. Qui non c'è un trono, dove anche un figlio poco intelligente può succedere ad un sovrano ...Così alcuni quotidiani intrisi di livore, come Il Fatto Quotidiano quasiabitudine, hanno ... non ha mancato di regalare qualche gesto inconsulto di disumanità sulle spoglie del. Ma è ...lui i funerali di Stato mercoledì nel Duomo della sua Milano, l'omaggio di moltidel Mondo e la politica italiana che si ferma.

Libri, in ‘Leader per forza’ di Funiciello ritratto della leadership dal passato a oggi - LaPresse LAPRESSE

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) – L’International Corporate Communication Hub ha presentato ieri il nuovo libro ‘Leader per forza. Storie di leadership che attraversano i deserti’ di Antonio Funic ...C'è il cordoglio di Netanyahu ma anche chi la vede in maniera diversa, come una delle penne più incisive, documentate, graffianti del giornalismo israeliano: Anshel Pfeffer.