Le ultime ore di Berlusconi | l' aggravamento improvviso e inaspettato verso l' alba

(Di martedì 13 giugno 2023) L'allarme scatta all'all'ospedale San Raffaele . Il leader di Forza Italia, Silvio, ricoverato di nuovo dal 9 giugno nell'Irccs milanese (non in terapia intensiva), si è aggravato in ...

Poi l'aggravamento nelle primedel mattino di ieri . La macchina di Alberto Zangrillo, direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano e medico ...Ledi vita del Cavaliere - si legge sul Corriere della Sera - sono state drammatiche , i dottori parlano di ' evento acuto ' nella notte e poi di una situazione irrimediabile di prima ...Silvio Berlusconi è scomparso oggi all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti ...

Nuovo appuntamento con la Diamond League 2023 in quel di Oslo previsto giovedì 15 giugno e valevole come quinto atto stagionale del massimo circuito itinerante internazionale di atletica leggera. La c ...Guerra ucraina, la diretta di oggi 13 giugno. Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all' Ucraina da 325 milioni di dollari che include i veicoli ...