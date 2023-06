Le ultime ore di Berlusconi | correte papà sta morendo Non c' è più niente da fare Luigi | l' ultimo a vederlo vivo

(Di martedì 13 giugno 2023) La morte di Silvioè arrivata all'improvviso, neanche i medici che lo avevano in cura al San Raffaele potevano ipotizzare una fine così repentina. Leore di vita del Cavaliere - si legge sul Corriere della Sera - sono state drammatiche, i dottori parlano di "evento acuto" nella notte e poi di una situazione irrimediabile di prima mattina. Tutti i cinque figli vengono allarmati al mattino presto e si precipitano in ospedale. Hanno ricevuto telefonate molto chiare che li invitano a correre dal padre, perché le condizioni di Silviosi erano aggravate, all'improvviso e in maniera irreversibile. L’Italia e il mondo, in quel momento, non conoscono ancora le voci scambiate ai telefoni, e che la famiglia entrando al San Raffaele nasconde dietro grossi occhiali scuri "sta ...

Silvio Berlusconi morto, l’allarme all’alba per un “evento acuto”: le ultime ore del… Il Fatto Quotidiano

