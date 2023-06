Le Maestre Ribelli protagoniste di Visionarie a Palazzo Merulana

(Di martedì 13 giugno 2023) Cinema, scrittura e letteratura a confronto, l’arte di fare cinema al femminile. Il 16 e il 17 giugno torna a, a Roma, “” con il patrocinio di Rai Fiction e la media partnershipdi Rai Movie, due giorni tutti al femminile all’insegna delle “” con la partecipazione diregiste, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici, attrici e studentesse delle Scuole di Cinema, in quel continuo scambio intergenerazionale che caratterizzasin dalla prima edizione. La terza edizione di “”, ideato e diretto da Giuliana Aliberti, avvocato esperta in diritto d’autore, è un omaggio alle “”: pensatrici, scrittrici, registe, intellettuali, che per prime hanno trovato le parole per ...

Due giorni tutti al femminile all'insegna delle '' con la partecipazione di registe, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici, attrici e studentesse delle Scuole di Cinema, in quel ...Due giorni tutti al femminile all'insegna delle '' con la partecipazione di registe, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici, attrici e studentesse delle Scuole di Cinema, in quel ...Storie di maestri e(Sellerio). "In questi giorni si è parlato molto di Don Milani ma forse non tutti sanno che una delle sue "fissazioni" riguardava il tempo: per imparare a parlare ...

Maestre ribelli, due giorni al femminile a Palazzo Merulana Agenzia ANSA

Siamo così, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche...cantava Fiorella Mannoia. Parole che sanno condensare l’universo femminile. Una sfida che raccoglie, in fondo, proprio ...È partita questa mattina a Palazzo Merulana a Roma la terza edizione di “Visionarie”, la rassegna dedicata alle donne nel cinema, ideata da Giuliana Aliberti, avvocata esperta ...