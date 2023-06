Le Maestre Ribelli protagoniste di Visionarie a Palazzo Merulana

(Di martedì 13 giugno 2023) Cinema, scrittura e letteratura a confronto, l’arte di fare cinema al femminile. Il 16 e il 17 giugno torna a, a Roma, “” con il patrocinio di Rai Fiction e la media partnershipdi Rai Movie, due giorni tutti al femminile all’insegna delle “” con la partecipazione diregiste, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici, attrici e studentesse delle Scuole di Cinema, in quel continuo scambio intergenerazionale che caratterizzasin dalla prima edizione. La terza edizione di “”, ideato e diretto da Giuliana Aliberti, avvocato esperta in diritto d’autore, è un omaggio alle “”: pensatrici, scrittrici, registe, intellettuali, che per prime hanno trovato le parole per ...

Due giorni tutti al femminile all'insegna delle '' con la partecipazione di registe, sceneggiatrici, scrittrici, produttrici, attrici e studentesse delle Scuole di Cinema, in quel ...Storie di maestri e(Sellerio). "In questi giorni si è parlato molto di Don Milani ma forse non tutti sanno che una delle sue "fissazioni" riguardava il tempo: per imparare a parlare ...Storie die maestri" (Sellerio editore); Fulvio Abbate ha portato al Salinas il suo "Lo Stemma" (La Nave di Teseo); in occasione del centenario dalla nascita della poetessa ...

"Maestre ribelli", la terza edizione di Visionarie RomaToday

Il 16 e il 17 giugno torna a Palazzo Merulana, a Roma, “Visionarie” con il patrocinio di Rai Fiction e la media partnership di Rai Movie, due giorni tutti al femminile all’insegna delle “Maestre ...Si spegneva 44 anni fa il “maestro della voce” Demetrio Stratos. Nato ad Alessandria d’Egitto, ma da genitori greci, il 22 aprile 1945, Efstràtios Dimitrìu (questo il suo vero nome) arrivò in Italia a ...