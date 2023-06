(Di martedì 13 giugno 2023) Una donna che ha ispirato e parlato a tutte le donne?e in grado di lasciarci un bagaglio di esperienze, emozioni, sentimenti e insegnamenti che ancora oggi sono attuali. Nata a Londra il 25 gennaio 1882, ha ricevuto un’educazione piuttosto rigida e ferma, figlia dell’epoca vittoriana. In lei, una vocazione letteraria senza eguali, che l’ha portata ad essere una delle scrittrici più all’avanguardia del XX secolo, legata inevitabilmente al movimento. DiLei ha scelto alcune dellepiù belli di, per ispirare nuove generazioni di donne, e non solo. Lecelebri di...

Le frasi di Virginia Woolf: citazioni e aforismi della scrittrice femminista DiLei

‘Virginiapertutte’ è insieme una mostra, un’opera e un’azione realizzata dal libro ‘Una stanza tutta per sé’ di Virginia Woolf. L’artista Patrizia Fratus ha suddiviso il libro in frasi di massimo due ...