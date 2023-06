Le donne sul podio oggi non sono più una rarità assoluta | ma la strada è ancora lunga da fare E un film come “Tár” | con Cate Blanchett | è solo nocivo per la causa

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 giugno 2023) La prima delle direttrici d’orchestra fu Miriam. La stessa Miriam che salvò Mosè mettendolo in una cesta: nella Bibbia viene descrittacantante, danzatrice e guida di un coro femminile. «La prima di cui conosciamo il nome, per la precisione: esistevano raffigurazioni già nell’arte sumera» spiega Milena Gammaitoni. Sociologa, professoressa associata di Sociologia Generale all’Università di Roma Tre, ha appena aggiornato per Zecchini Editore Le direttrici d’orchestra nel mondo (Una galleria di ritratti da Marin Alsop a Xian Ziang) di Elke Mascha Blankenburg, scomparsa nel 2013: conductor lei stessa, studiosa e scopritrice di tante compositrici. Leggi anche › La direttrice d’orchestra Oksana Lyniv: «Ho una missione per la mia Ucraina» Ildegarda, l’antesignana La ...