Lazio | offerta dal Qatar per Luis Alberto | i dettagli

Come scrive Il Messaggero questa mattina, dal Qatar è arrivata un'offerta d'ingaggio da 40 milioni in 5 anni per il centrocampista spagnolo, che potrebbe ora dire addio alla Lazio. Lotito era certo che il capitano della Lazio vorrebbe restare e giocare la Champions ma una super proposta d'Arabia potrebbe farlo cambiare idea.

Lazio, Luis Alberto in bilico: offerta super dall’Arabia Saudita Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO-L'offerta faraonica arrivata sul tavolo della Lazio per Luis Alberto potrebbe davvero far traballare tutte le certezze. Come sottolineato in ...La Juventus, dopo un'annata molto difficile sia sul campo che fuori, starebbe provando a programmare il futuro. In vista della prossima stagione i bianconeri starebbero valutando sia alcuni acquisti s ...