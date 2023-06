COVERCIANO - Ciroritrova l'azzurro. Dopo tanto tempo fuori la sua stagione finisce con la Nations League agli ordini del ct Mancini. Ciro ride e si diverte: il buonumore nonostante un'annata sfortunata non è ...Lo ha detto l'attaccante dell'Italia e dellaCiro, in vista della semifinale di Nations League di giovedì sera contro la Spagna, ad "Azzurri Live", la diretta social da Coverciano con ......laha l'obbligo di aggiungere un centravanti alla rosa. È partito l'assalto ad Arkadiusz Milik , obiettivo numero uno per il tridente biancoceleste, da rinforzare sia alle spalle di, ...

Lazio, Immobile: “Io e Pellegrini ci completiamo. Ma nei derby…” Corriere dello Sport

L'attaccante azzurro e capitano della Lazio: 'E' un appuntamento importante, siamo pronti' COVERCIANO (ITALPRESS) - 'E' un appuntamento ...Ai canali ufficiali della Nazionale Italiana sono intervenuti, quest’oggi, Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini in una diretta. Queste le parole del capitano della Lazio: “Cosa mangio prima della ...