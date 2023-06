Leggi Anche: il tasso di disoccupazione a marzo scende al 7,8%, al300mila in più Aumenta il costo delSi segnala inoltre un 'rilevante' aumento del costo delper unità di...Lo rende noto l'nel report trimestrale sul mercato del. Inoltre, nel periodo di riferimento il numero di occupati risulta in aumento di +104 mila unità (+0,4% rispetto al quarto ...Roma, 13 giu. Oltre mezzo milione di occupati in piu', disoccupazione in calo all8,3% e tasso dinattivita' in discesa al 33,8%. E quanto emerge dai datisul mercato delnel primo trimestre 2023. Nei primi tre mesi dellanno, dunque, prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati (+513 mila, +2,3% rispetto al primo trimestre 2022), ...

Lavoro, Istat: "Nel primo trimestre 2023 mezzo milione di occupati in più" TGCOM

Il costo del lavoro cresce ma nonostante questa condizione non certo favorevole gli occupati continuano ad aumentare. Secondo il rapporto Istat sul primo trimestre dell’anno sono aumentati di mezzo mi ...L'aumento del costo del lavoro risulta tra i valori massimi delle serie storica che è iniziata dal 2010, 13 anni fa. (ANSA) ...