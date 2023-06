Lavoro e precariato | l’Asl di Avellino accoglie l’appello della Cisl Fp

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutie lotta al, laFp Irpinia Sannio vince l’ennesima battaglia. Dopo la ‘protesta’ per il blocco delle graduatorie degli operatori sociosanitari eFp Irpinia Sannio a “consentire ai ragazzi idonei per l’assunzione di essere in forza ad altre aziende sanitarie” arriva la decisione del direttore generale deldiMario Ferrante: le graduatorie degli idonee possono essere cedute ad altri distretti e aziende che ne facciano richiesta. “Il dg Ferrante ha accolto il nostro appello. Ha chiamato per assumere 19 operatori sociosanitari dalle sue graduatorie attive con l’impegno di cedere il personale alle aziende che ne hanno fatto e faranno richiesta – spiega Massimo Imparato, ...