L’attore Treat Williams muore in un incidente di moto a 71 anni | fu tra i protagonisti del musical Hair

(Di martedì 13 giugno 2023) Il pubblico più giovane lo ricorda soprattutto con il Mick O’Brien della serie ‘Chesapeake Shores’, per i più anziani il suo ricordo è invece legato alla trasposizione cinematografica diretta da Miloš Forman del’, che gli era valsa anche una candidatura ai Golden Globe, per altri ancora era il neurochirurgo Andy Brown di ‘Everwood’.statunitenseè morto ieri, all’età di 71, nello scontro tra la suae un’auto. L’è avvenuto, secondo i media locali, sulla Vermont Route 30, nella contea di Bennington, vicino a Dorset, in Vermont. Inutile, purtroppo, si è rivelato il trasporto in ospedale in elisoccorso:è morto poco dopo essere giunto all’Albany Medical Center. ...

statunitenseWilliams è morto ieri, all'età di 71 anni, nello scontro tra la sua moto e un'auto.'incidente è avvenuto, secondo i media locali, sulla Vermont Route 30, nella contea di ...Williams amava il suo lavoro, per ogni film aveva accenti entusiasti e per ogni regista un ...al Golden Globe per il ruolo del leader hippie Berger che morirà in Vietnam per sostituire'amico ...Francesco Nuti ha saputo divertire e parlare a tutta'Italia con ... La donna più importante nella vita dell'scomparso ieri, ... Abbonati per leggere anche Leggi anche MortoWilliams, il ...