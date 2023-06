Latina La Dmo “Latium Experience” si presenta alla Stampa Italiana ed Estera con un “press tour” nei territori dei Comuni associati

Laintende intercettare questi nuovi bisogni per mettere in sinergia pubblico e privato al fine ... nello specifico, in America: i partecipanti a VisiTuscia Expo, alla presnza delle ...Laintende intercettare questi nuovi bisogni per mettere in sinergia pubblico e privato al fine ... nello specifico, in America: i partecipanti a VisiTuscia Expo, alla presnza delle ...

DMO LATIUM EXPERIENCE SI PRESENTA ALLA STAMPA ... Latina Tu

FOSSANOVA – Si terrà nel fine settimana, il 10 e l’11 giugno, nel borgo di Fossanova, la “Festa Francigena nel sud” dedicata ai camminatori della storica strada e non solo. Tre le camminate organizz ...