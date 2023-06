L’asciugamano la copre poco | Giorgia Palmas lascia di sasso

Leggi su rompipallone

(Di martedì 13 giugno 2023)ditutti i suoi fans, una splendida foto che delizia i followers su Instagramè una delle veline più apprezzate della storia di Striscia La Notizia. Sostituì Elisabetta Canalis nel 2002 e formò una bellissima coppia con Elena Barolo, una di quelle più amate della televisione italiana. Nel suo palmares modellistico vanta anche un secondo posto a Miss Mondo a Londra nel 2000, unica italiana di sempre a riuscirci. Di una bellezza sconvolgente, nel corso della sua carriera ha recitato anche in diverse serie tv come Carabinieri e Camera Café. Ma soprattutto in programmi televisivi, Mediaset e non solo, come Buona Domenica, Paperissima Sprint e vinse anche L’Isola dei ...