(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Trentatré anni dopo la storia si ripete. Claudioriporta in Serie A ilripercorrendo passi che nessuno aveva mai cancellato. Nel 1990, già reduce da una promozione l'anno precedente, l'allenatore romano si era affacciato per la prima volta nel mondo del calcio che conta. Il Sant'Elia era servito come trampolino di lancio per una carriera infinita che lo avrebbe portato ad allenare squadre come Napoli, Fiorentina, Roma, Juventus, Valencia, Chelsea. Fino al capitolo Leicester, oggi ironicamente retrocesso, ma portato al trionfo in mezzo ai paperoni e ai giganti della Premier League. Un calcio fatto di idee, lealtà e, anche, delusioni. Ma il ritorno in Sardegna, quest'inverno, è stato l'atto più coraggioso e altruista di. Il calcio di oggi è senza bandiere, in panchina e in campo. I ricordi sbiadiscono in ...

... tutti improntati a una pressoché unanime. Una laudatio tanto servile quanto pressoché ... e che culmina nella decisione " per quelli come noi incredibile ma per il deprecabile statoPaese ...Quel giorno si ebbe l'modello rossonero. Salutarono da grandi "milanisti" non solo i protagonisti di un decennio, ma anche giocatori che avevano vestito - da protagonisti - la maglia...... i comici che hanno fatto il salto verso il cinema in quegli anni hanno saputo raccontare bene proprio la crisi della virilità egallismo, non la sua. Ma non sarebbe neanche giusto ...

L'Apoteosi del Cagliari di Ranieri, un dramma in 4 atti AGI - Agenzia Italia

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il Milan targato Berlusconi oltre i campioni è stato innanzitutto una somma di uomini e un modello organizzativo. Capace di far scuola e di far sentire i talenti rossoneri a casa ...