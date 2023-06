L' Apoteosi del Cagliari di Ranieri | un dramma in 4 atti

Leggi su agi

(Di martedì 13 giugno 2023) AGI - Trentatré anni dopo la storia si ripete. Claudioriporta in Serie A ilripercorrendo passi che nessuno aveva mai cancellato. Nel 1990, già reduce da una promozione l'anno precedente, l'allenatore romano si era affacciato per la prima volta nel mondo del calcio che conta. Il Sant'Elia era servito come trampolino di lancio per una carriera infinita che lo avrebbe portato ad allenare squadre come Napoli, Fiorentina, Roma, Juventus, Valencia, Chelsea. Fino al capitolo Leicester, oggi ironicamente retrocesso, ma portato al trionfo in mezzo ai paperoni e ai giganti della Premier League. Un calcio fatto di idee, lealtà e, anche, delusioni. Ma il ritorno in Sardegna, quest'inverno, è stato l'atto più coraggioso e altruista di. Il calcio di oggi è senza bandiere, in panchina e in campo. I ricordi sbiadiscono in ...