L' anniversario di un saggio che spiega l' influenza dei condizionamenti sulle donne ci fa riflettere su come | oggi | occorra anche una narrativa dalla parte dei bambini

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 giugno 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Se molte di noi non avessero lettodelle bambine di Elena Gianini Belotti, un piccoloche ci hato per filo e per segno l’deisociali nella formazione delle “femminucce”,si chiamavano una volta, forsenon sarebbero le stesse. A cinquant’annipubblicazione di questo prezioso libro invito mamme, figlie, padri, figli e qualunque persona a qualunque nucleo apnga nella grande famiglia queer di cui tutti facciamo(e che solo il governo si ostina a non vedere), insomma vi invito, a rileggerlo, perché dentro c’è tutto quel che ci serve per provare a sfuggire dagli stereotipi di genere ...