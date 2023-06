Lampedusa senza internet da giorni per un cavo sottomarino tranciato | stop a bancomat e pos

(Di martedì 13 giugno 2023) Un peschereccio avrebbe spezzato il. Difficoltà per uffici e attività turistiche. Il ritorno alla normalità previsto non prima di venerdì

e Linosa non hanno collegamento internet da quattro giorni, mandando in tilt banche e uffici . E creando non poche difficoltà ai turisti . La causa Il cavo sottomarino che parte da Licata e ...Successivamente è arrivata l'Aurora che ha preso a bordo i 39 e li ha trasferiti a. Il ... Impossibile per l'equipaggio dell'Aurora raggiungerlomettere inutilmente in pericolo le 39 ......grande parco e la darsena dove attraccare un'imbarcazione che poteva portare lui e gli ospiti... Un'altra splendida villa di Berlusconi si trova sull'isola di. Si chiama Villa Due Palme ...

Lampedusa senza internet e bancomat: una barca ha tranciato un cavo sottomarino Il Fatto Quotidiano

Le isole di Lampedusa e Linosa si trovano senza internet da quattro giorni. La causa di questo disservizio, che sta creando diversi problemi, è un cavo tranciato da una barca. Il cavo sottomarino che ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...