Lady Gaga senza make-up per promuovere… la sua linea di cosmetici

(Di martedì 13 giugno 2023) L’avete mai vista struccata?è una vera autorità in fatto di-up. Spesso e volentieri l’artista sceglie di osare con il trucco, proponendo un’immagine vistosa e colorata. Per questo stupisce vederla sui social con il viso acqua e sapone, soprattutto se si pensa che gli scatti al naturale celebrano lo sbarco della suadiHaus Labs nei negozi Sephora. Lo scatto socialacqua e saponeUna felpa rosa, i capelli biondi scompigliati e il viso acqua e sapone, solo con le labbra leggermente illuminate da un velo di gloss.non potrebbe essere più al naturale di come appare negli scatti che ha postato su Instagram. Un’immagine semplice e pulita, molto diversa da quella che la pop star è solita dare ...

Dopo Madonna ,, Katy Perry , Beyoncé , Justin Timberlake , The Weeknd , JLo , Shakira e Rihanna , anche Harry Styles potrebbe esibirsi sull'importante palco dell'Halftime Show del Super Bowl. In questi ...Cultura Eccentrici e narcisi: ecco idel passato Migliorare o mantenere la propria posizione e, soprattutto, non essere in svantaggio rispetto a qualcun altro. Tant'è che smarrire 10 euro ...'s Meat Dress (2010):ha indossato un abito fatto interamente di carne cruda agli MTV Video Music Awards, che ha suscitato un'ampia copertura mediatica e discussioni sul suo ...

Lady Gaga senza trucco per lanciare i suoi cosmetici - Look da Vip Lookdavip

Lady Gaga ha da poco lanciato la sua nuova linea di make up, la HausBeauty, e sta riscuotendo molto successo, nonostante alcuni fan della cantante continuino a chiederle di non abbandonare la musica..Lady Gaga lancia il suo marchio makeup Haus Labs da Sephora Uk e celebra questo traguardo con un super selfie senza trucco. Nella foto Gaga è flawless senza un filo di trucco, con un viso super glowy ...