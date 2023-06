L' addio a Silvio Berlusconi | mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo LIVE

(Di martedì 13 giugno 2023) Il leader azzurro è deceduto alle 9:30 di questa mattina dopo una lunga battaglia contro la leucemia mielomonocitica cronica.diina Milano. Il primo ricovero era avvenuto lo scorso 5 aprile ed era durato 45 giorni di cui 12 trascorsi in terapia intensiva. Meloni: "Era uno degli uomini più influenti d'Italia". Mattarella: "Ha segnato storia della Repubblica". Putin: "persona cara e vero amico". Il Papa: "Energico protagonista della vita politica"

Mentre sulla torre di Mediaset continua a girare la scritta luminosa "Ciao papà, grazie". Per approfondire: L'editoriale di Massimo Giannini - Autobiografia di una nazione L'intervista / 1 " ...', conclude la presidente del Consiglio. La Russa: 'Un Italia prima e dopo Berlusconi' 'Una cosa è sicura, c'è una Italia prima e dopoBerlusconi. Ha cambiato la politica italiana ...Ieri sera la figlia maggiore, Marina, era tornata in ospedale per la seconda visita di giornata, seguita a stretto giro dal fratello Pier. La situazione, secondo quanto riferito da fonti ...

L'ex premier e presidente di Forza Italia, si era recato in ospedale il 9 giugno dopo le dimissioni dello scorso 19 maggio.