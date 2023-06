L' addio a Silvio Berlusconi | folla ad Arcore Domani funerali di Stato al Duomo

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) -è morto lunedì a 86 anni. Lutto cittadino edial, mentre una camera ardente privata è stata allestita a a Villa San Martino, ad. Il Cavaliere era ricoverato da venerdì all'ospedale San Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica". Il decesso è avvenuto alle 9.30. L'allarme era scattato all'alba quando il leader di Forza Italia si è aggravato in maniera improvvisa, veloce e abbastanza inaspettata. Un evento acuto - legato alla malattia con cui l'ex premier conviveva da circa due anni, e a una produzione del midollo osseo non più equilibrata - ha cambiato il quadro in maniera repentina. La Curia di Milano ha confermato che le esequie si svolgeranno nelalle 15 e saranno ...

Quando si parlava diBerlusconi veniva naturale imitarne la cadenza, quel modo tutto suo di comunicare se stesso al prossimo, alla gente. Berlusconi è stato Berlusconi sempre e in tutto, unico e - come detto - ..., genio gentile e coraggioso, deciso ma col sorriso, che hai insegnato che si può essere buoni e di successo. Ti porterò nel cuore e nei comportamenti della mia vita. Sapendo di non ...La morte diBerlusconi è su tutte le prime pagine dei quotidiani italiani, sportivi e non solo: 'L'uomo delle stelle', titola la Gazzetta dello Sport. 'Ho visto un re', si legge sulla copertina di ...

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato AGI - Agenzia Italia

Barbara D'Urso ha voluto rivolgere l'ultimo saluto al Presidente Silvio Berlusconi: le struggenti parole d'addio non sono passate inosservata ..."'Sono un napoletano nato a Milano'. Riposa in pace Silvio!". E' l'addio al Cavaliere da parte dei tifosi della curva A del Napoli, contenuto in uno ...